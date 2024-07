Corruzione e traffico di influenze arrestato un alto ufficiale dei Carabinieri a Milano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 4 luglio 2024) AGI - Ungenerale deie un imprenditore laziale sono stati posti ai domiciliari a. Entrambi sono accusati dei reati didiillecite, emissione di fatture per operazioni inesistenti,e turbata libertà degli incanti. Il primo è statodal Ros, il secondo dalla Guardia di Finanza. Nel procedimento risultano indagati altri imprenditori, funzionari e dirigenti pubblici di amministrazioni centrali dello Stato. Al centro dell'inchiesta ci sono presunte illecite assegnazioni di fondi e appalti pubblici in cambio di denaro e altre utilità. Sono in corso perquisizioni e acquisizioni di atti in varie province a carico di persone fisiche e società. .