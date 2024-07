Corruzione | arrestati il generale dei carabinieri Liporace e l’imprenditore De Vellis

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un'indagine del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, condotta sotto la supervisione del pm Paolo Storari, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di arresti domiciliari per il comandante deiOreste, di origini calabresi., che ricopriva il ruolo di comandante del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri (Roma), è ora al centro di un'inchiesta per, turbativa e false fatture. Un appalto da capogiro L'accusa principale verte su un appalto da quasi 700mila euro per i servizi di pulizia della caserma, appalto che, fino al 2021, era stato affidato all'impresa Fabbro.