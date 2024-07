Connessioni in fibra ottica Attivazioni serve una spinta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un tempo l’Italia arrancava sul fronte del digitale per via dell’indisponibilità di reti di connettività ultraveloce, in particolare nei comuni meno popolosi che spesso non potevano usufruire neanche dell’AdsL. Oggi lo scenario è cambiato, e l’Italia, con il 60% di copertura inultraveloce, ha quasi raggiunto la media UE (64%). Capofila del recupero italiano è Open Fiber, che con oltre 15 milioni di case connesse è il principale operatore italiano diultraveloce (FTTH). Tuttavia, nel confronto con gli altri Paesi del continente rimaniamo drammaticamente indietro dal punto di vista dell’effettivo utilizzo di reti FTTH: 27% contro il 54% della media europea. Questo significa che anche laddove lac’è, resta per lo più un asset non sfruttato e il più delle volte, spesso per mancanza di consapevolezza della sua presenza.