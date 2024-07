Capezzone | per stare sotto i riflettori i telefrignoni gridano alla censura che non c' è

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) No, da noi di Libero non verrà una sola parola di attacco personale diretto contro Serena Bortone. Non le faremo il regalo, da molti a sinistra segretamente ritenuto prezioso e in qualche caso perfino vivamente auspicato, di una stroncatura da parte di questo giornale, di qualcosa che possa diventare virale sui social per certificare “la rozzezza delle destre”, “il bullismo sovranista”, e via piagnucolando. In altre parole, non collaboreremo al meccanismo – che quest'anno è risultato perfettamente oliato – per cui i titolari di trasmissioni televisive dall'audience trabnte o qualche scrittore finito nel cono d'ombra – oplà – giocano la carta della “vittima del regime” (inesistente) e si ritrovano magicamente al centro del palco, con i faretti delle luci a illuminarli a giorno.