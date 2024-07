Buon compleanno Ute Lemper Minnie Minoprio Edi Rama…

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024)Ute, Edi Rama, Antonio Matarrese, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Marco Marin, Giancarlo Marocchi, Alessio Boni, Michela Andreozzi, Fabrizio Fontana, Loredana de Nardis, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Bruno, Philipp Achammer, Andrea d’Agostino, Ada Puliti, Andrea Bacchetti, Stefano Tedesco, Gaia Vuerich, Andrea Magli, Chiara Eusebio Oggi 4 luglio compiono gli anni: Franca d’Alessandro Prisco, politica; Antonio Matarrese, imprenditore, dirigente sportivo;, cantante, attrice, showgirl; Alberto Merlati, ex cestista; Ferdinando Scianna, fotografo. Inoltre, festeggiano il: Giovanni Fumagalli, ex calciatore; Fernando Fattori, ex cestista; Elio Parolini, ex calciatore; Sonia Scotti, attrice, doppiatrice; Giovanni Brusatori, attore, regista, doppiatore; Luca Giuliano, autore di giochi; Carla Panerai, ex atleta; Tato Russo, attore, regista, scrittore; Roberto Borroni, politico; Marina Donato, produttrice e autrice tv; Pino Pellegrino, direttore casting; Piernicola Silvis, scrittore, poliziotto; Marco Berti, imprenditore; Gianfranco Lazzer, ex atleta; Maurizio Zipponi, politico, sindacalista; Fabio Vettori, disegnatore; Marco Vincenzi, artista, fotografo; Victoria Abril, attrice, cantante; Romolo Benvenuto, politico; Angelo Galasso, stilista; Paola Nazzaro, costumista, scenografa; Francesca Sifola, scrittrice; Enrico Bertolino, comico, conduttore tv.