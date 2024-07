Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 4 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 4 luglio 2024): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 4Zeynep ha deciso di lasciare Mehdi e di chiedere il divorzio. Ha affittato una nuova casa dove vivrà insieme a Sakine e Nermin. Mehdi, dopo aver compreso i suoi errori grazie a una conversazione con Nuh, decide di andare a trovare Zeynep nel suo ufficio per parlare con lei e chiederle perdono. Zeynep lo presenta ai suoi colleghi, e Mehdi ne rimane piacevolmente sorpreso. Tuttavia, nonostante il tentativo di riconciliazione, l’incontro tra i due non porta a nessun cambiamento significativo nella loro situazione.