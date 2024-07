All’ospedale di Sesto San Giovanni il primo trapianto di polmoni da donatore a cuore fermo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)San(Milano), 4 luglio 2024 –diSanilprelievo die multi-tessuto da. Il, a seguito di un malore, ha avuto un arresto cardiaco al pronto soccorso: nonostante tutte la manovre di rianimazione avanzate messe in atto, l’uomo è deceduto. Dopo l’accertamento della morte cardiaca, è stato considerato come un potenzialedi. Per l’Asst Nord Milano si tratta delprelievo edidi questo tipo: ogni anno sono pochi i casi simili, che si riescono a realizzare. La procedura messa in atto è infatti particolarmente impegnativa perché prevede un’elevata complessità e l’impiego di numerose professionalità. Nel nosocomio sestese è stata possibile grazie al lavoro congiunto del coordinamento ospedaliero di Procurement, del coordinamento regionale Procurement e della SC Trapianti-Lombardia Nitp.