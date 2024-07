Wimbledon i risultati degli italiani nella prima giornata del secondo turno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Londra, 3 luglio 2024 – La classe non ha età, e Fabio Fognini, 37 anni compiuti il 24 maggio, firma quella che potrebbe essere l'impresa della, eliminando la testa di serie numero 8 Casper Ruud: per lui arrivo l'accesso al terzo, eguagliando il suo miglior risultato nello slam inglese, raggiunto in altre sei occasioni. Fabio ha giocato un’ottima partita, sconfiggendo in 3 ore e 16 minuti di gioco il norvegese con il risultato complessivo di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3., spettacolo italiano sul Centrale: Sinner batte Berrettini tre set a uno Tornerà in campo venerdì contro Bautista Agut, che ha sconfitto Lorenzo Sonego. Il primi game di Fognini sono stati impeccabili, tanto che durante il terzo è arrivato il break, e, con il gioco successivo, il ligure ha suggellato il vantaggio.