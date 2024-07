Usa il New York Times svela che Biden pensa al ritiro Lui | E’ falso! Ecco la verità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le rivelazioni dell’importante quotidiano americano creano un bella tempesta, ma dal suo staff è arrivata una smentita. Dal partito però cresce il malcontento e la voglia di spingerlo verso le dimissioni dalla corsa elettorale Si ritira, non si ritira, ma dove sta la? Il presidente americano Joestarebbendo alla ritirata, assicura il New. Una bomba che squarcia la tranquillità di una normalissima giornata americana. Col passare delle ore cresce la notizia e diventa virale e mondiale. Mache arriva puntuale, e normale, la smentita da parte del suo staff che assicura che “non si ritirerà assolutamente” dalla corsa e sta “andando avanti“. E a ribadirlo è stata la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, anche se non smette il pressing costante ufficiale (per ora solo due democratici sono usciti allo scoperto ndr) e tanti che lavorano dietro le quinte.