Tumori dieta mediterranea ‘alleata’ anche dopo la diagnosi | cala del 32% il rischio di mortalità

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos Salute) – Laè un potente alleato per la saluteunadi cancro. I pazienti che mangiano secondo i dettami della nostra tradizione alimentare, vivono più a lungo e hanno unridotto dicardiovascolare, -60%. In generale lasi abbassa del 32%. Lo rivela uno studio italiano realizzato all’interno del Progetto Umberto, condotto dalla Piattaforma comune di ricerca Fondazione Umberto Veronesi ? Dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con l’Università Lum ‘Giuseppe Degennaro’ di Casamassima nel barese. La ricerca, pubblicata su Jacc CardioOncology, ha esaminato i dati di 800 adulti italiani, sia uomini che donne, a cui era già stato diagnosticato un cancro al momento dell’arruolamento nello studio Moli-sani, tra il 2005 e il 2010.