Tour de France 2024 Cavendish vince la quinta tappa di Saint Vulbas | è record di vittorie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Markallo sprint ladelde, laJean de Maurienne-di 177 km. Il 39enne britannico dell’Astana centra il successonumero 35 alla Grande Boucle precedendo in volata il belga Jesper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility). Lo sprinter dell’Isola di Man è diventato il corridore ad aver vinto più tappe nella storia della Grande Boucle, con 35 successi supera di uno il ‘Cannibale’ Eddy Merckx. ‘Cannonball’ aveva già annunciato il ritiro nel 2023, ma poi lo ha posticipato proprio per centrare questo storico traguardo. “Sono incredulo, è qualcosa di unico. L’Astana ha fatto una grande scommessa su questa vittoria, su questa giornata. Abbiamo fatto una scommessa per venire qui ere questa, abbiamo dimostrato cos’è ilde, abbiamo fatto quello che volevamo fare”, dice