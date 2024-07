Taylor Mega e Fedez beccati insieme le foto dei paparazzi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il post separazione dei Ferragnez assomiglia sempre di più ad una soap opera messicana, tra frecciatine, amicizie chiuse, ripicche, nuove fiamme e rumor di ogni tipo. E in questa telenovela nostrana si sono aggiunti (o sono stati tirati in ballo) diversi personaggi famosi, da Tony Effe ead Achille Lauro e Jacob Elordi. Mae Tony Effe hanno sempre avuto un ottimo rapporto, eppure due mesi fa hanno smesso di seguirsi sui social e secondo Gabriele Parpiglia c’entrerebbero dei messaggi di Federico: “Manon ha tolto il follow solo ad Achille Lauro, l’ha fatto anche ad un altro cantante che era qui oggi, si tratta di Tony Effe. Però per Tony Effe il motivo sarebbe un altro. Perché pare che ci siano dei messaggi tra