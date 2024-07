Sonia Bruganelli ha ritrovato l’amore | il nome di lui e il gesto che conferma tutto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 3 luglio 2024)sembra di nuovo innamorata dopo la separazione da Paolo Bonolis. Alcuni gesti fatti dall’ex opinionista del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi sembranore il fidanzamento con un famoso ex di Ballando Con le Stelle. I due sembrano molto affiatati e complici, inoltre il giornalista Giuseppe Candela ha voluto raccontare dettagli cheno la storia d’amore: scopriamo chi è lui. Il nuovo amore di: ecco di chi si tratta Are ilè stato Giuseppe Candela, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che ha affermato: “Le voci sono da tempo diventate certezze, dopo i primi indizi e le foto insieme:e Angelo Madonia sono ormai una coppia. L’ex signora Bonolis e il ballerino di Ballando con le Stelle, ex di Ema Stokholma, sono stati più volte avvistati insieme in uscite pubbliche.