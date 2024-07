Selvaggia Lucarelli pubblica nelle sue storie alcuni video di Beatrice Valli e fa notare uno strafalcione | la reazione dell’ex corteggiatrice

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’exdi Uomini e Donneha replicato alle recenti Instagramte da. La giornalista e scrittrice, autrice de Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, in cui ha analizzato l’inchiesta che ha travolto Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per diversi episodi di beneficenza legata a prodotti da lei promossi, sui social si impegna nel diffondere consapevolezza sul mondo degli influencer. Di recente, la giudice di Ballando con le Stelle ha fattoai suoi follower locommesso dall’exdi Uomini e Donne, che ha pubblicizzato un brand di elastici per capelli scrivendo su Instagram: “Ci sono tantissime tipologie di elastichi. Guardate che belli questi colori!“.