Roma guasto alla rete elettrica stop Metro A | chiuse tre stazioni attivati bus sostitutivi

(Di mercoledì 3 luglio 2024)A: mancanza energiapera impianti esterni ad ATAC. Busfra Battistini e Termini. Temporaneamenteanche ledi Manzoni, Ponte Lungo e Re di. Servizio regolare fra Anagnina e Termini., si ferma laA – (ilcorrieredellacitta.com) Disagi per viaggiatori e pendolari stamattina a. A causa di una mancanza di energiaper unagli impianti di distribuzione in media tensione esterni ad ATAC, il servizio dellaA è iniziato con la sostituzione della linea con bus nel tratto fra Termini e Battistini. Non solo.temporaneamente anche ledi Manzoni, Ponte Lungo e Re diper mancanza di alimentazione. Il servizio viene regolarmente svolto invece fra Anagnina e Termini.