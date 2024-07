Pronto per questa nuova avventura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Per me è un onore essere qui, non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff e di vedervi in curva". Come preannunciato, è iniziata ieri ufficialmente l’in canarino di Mattia Caldara. L’ex Milan ha firmato un contratto di un anno, fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo al 2026 che solo il Modena sceglierà di esercitare nel caso in cui le prestazioni del classe ‘94 convinceranno tutti: "Ho accolto a braccia aperte l’offerta della famiglia Rivetti – ha raccontato ai microfoni del club – e sono rimasto molto colpito dal progetto. La serie B è un campionato molto difficile, l’ho seguito anche l’anno scorso, sappiamo che ogni partita può essere decisiva perché nulla è scontato. Sonoper". Quasi una decina di anni fa l’ultima volta in cadetteria, in un Cesena imbottito di futuri campioni (come Kessie e Sensi) guidato da Drago.