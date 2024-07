Primi sei concorrenti famosi di Ballando con le Stelle | conduttori e cantanti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La nuova edizione dicon leinizierà a fine settembre e Milly Carlucci è già al lavoro per chiudere il cast (e di solito non sbaglia un colpo). Poco fa Dagospia ha svelato iseiche vedremo sulla pista da ballo di Rai Uno. Ci sono tre, una cantante, un attore e una sportiva che Milly puntava da molto tempo.seidicon le2024: l’indiscrezione di Alberto Dandolo. Alberto Dandolo ha rivelato che Milly Carlucci è davvero riuscita a convincere Nina Zilli e Federica Pellegrini: “Dandolo Flash!seidi. Sarà bombastico il cast dicon ledella prossima stagione: con Nina Zilli, Luca Barbareschi, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti, ci sarà anche, come Dago-anticipato da Candela, Federica Pellegrini“.