Operazione Mistral | Sequestrati 150 kg di Pesce e Vongole Multe per 25 000 Euro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pescara - Un'intensiva condotta dalla Direzione marittima di Pescara ha portato al sequestro di oltre 1500 kg di prodotto ittico e attrezzi da pesca non conformi, infliggendoamministrative che superano i 25.000. L'attività investigativa, denominata "", ha coinvolto 150 verifiche in Abruzzo e Molise, mirate a contrastare il commercio illegale e l'eccessivo prelievo di pesci e. Durante i controlli, sono emerse numerose violazioni, tra cui il superamento delle quote di pesca consentite e la commercializzazione di esemplari al di sotto delle taglie minime stabilite per la tutela della risorsa ittica nazionale. Queste pratiche non solo minano l'ecosistema marino ma compromettono anche l'equilibrio del settore della pesca, vitale per l'economia nazionale.