Norris-Verstappen? Gli effetti del duello su Leclerc | ferrarista disperato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E pensare che c'era chi scriveva (erroneamente) che l'importante pacchetto-aggiornamenti della Ferrari a Imola avrebbe portato cinque decimi sul giro. La realtà, però, è che a Silverstone dovremo aspettarci un'altra battaglia Red Bull-McLaren, con la Mercedes come possibile terza incomoda. Per la Rossa invece c'è molto da lavorare, dato che dopo il Santerno è arrivata la vittoria nell'anonima Montecarlo e tre gare incolori in Canada, a Barcellona e a Silverstone. Gli aggiornamenti hanno portato più velocità alla SF-24 ma anche maggior bouncing e intanto, a Maranello, si lavora incessantemente per portare nuovi aggiornamenti che migliorino le prestazioni nelle curve veloci, eliminando il problema. Nell'attesa di vedere quel che sarà, gli occhi saranno puntati tutti su, che da amici rischiano di diventare rivali di pista.