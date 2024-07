Morto a nove mesi | c’è l’autopsia anche per sospetta meningite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaràa tentare di capire le cause della tragica morte di un bimbo di appena, tragedia accaduta qualche giorno fa a Montella. Il piccolo nella serata di venerdì è stato prima trasporato dai genitori, una coppia originaria di Torella dei Lombardi, all’Ospedale Moscati di Avellino a causa di una persisente febbre alta, poi i medici del nosocomio avellinese hanno disposto l’immediato trasferimento al Santobono di Napoli. Poco dopo, all’alba del sabato, il bimbo non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Dallo stesso Santobono hanno disposto approfondimenti e al momento non è esclusa alcuna ipotesi, per questoservirà per verificare se possa essersi trattato, tra gli altri, di un caso dio che possa esserein conseguenza di uno stato settico.