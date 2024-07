Milan Gerry Cardinale sorride | i conti nel 2023 24 sono ancora in positivo  Ma il mercato?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 3 luglio 2024): inel/24in. Ciò che, però, fa preoccupare i tifosi è il mercato che non parte Ilsi prepara a chiudere il secondo bilancio consecutivo in utile e il numero uno del club di via Aldo Rossipuòre. Cosa che, invece, i tifosi rossoneri per il momento non fanno. Sì, perché se da una parte ia posto, dall’altra ci si chiede come mai il mercato fatichi ad entrare nel vivo e con il passare dei giornipiù i nomi dei giocatori che sfumano, che quelli che vengono accostati al. Secondo quanto riportato dal noto portale Calcioefinanza.it, dopo il risultatoper 6,1 milioni di euro della scorsa stagione (2022/23), il club rossonero dovrebbe avere chiuso l’esercizio/24 con un utile che oscilla tra i 10 e i 20 milioni di euro.