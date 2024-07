Marc Cavendish supera il Cannibale Eddy Merckx | in volata arriva la sua 35esima vittoria al Tour de France

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Sono incredulo. È qualcosa di unico”. Una pagina di storia del ciclismo, una pagina della storia delde, un britannico che si è mangiato ilha vinto la quinta tappa delde2024, la Saint-Jean-de-Maurienne-Saint Vulbas per un totale di 177.4 km. Per il velocista britannico dell’Astana Qazaqstan Team è un successo storico dal momento che si tratta dellaalla Grande Boucle. Un record, il sorpasso ache di tappe nella corsase ne ha vinte 34.ci teneva a vivere un momento come quello di oggi, un obiettivo che col passare dei giorni stava diventando quasi un’ossessione da realizzare ad ogni costo. Ha sofferto tremendamentea inizio, perdendo più di mezz’ora nella prima tappa con arrivo a Rimini, ma non ha mollato.