Mantova invasa dai vermi residenti disperati | Ricoprono i muri e si infilano nelle case provocano pustole e vesciche

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una vera e propria invasione dista mettendo in allarme i cittadini di. Da settimane, dei bruchi si arrampicano sui, raggiungono terrazze e tetti e si insinuanoabitazioni, creando disagio e preoccupazione tra i. Le segnalazioni sono numerosissime e provengono principalmente dalla zona tra via Conciliazione, via Chiassi, via Montanara e Curtatone, ma anche dall’area di via Solferino. La comparsa dei primi bruchi risalirebbe a circa venti giorni fa, favorita dalle piogge continue che hanno creato un ambiente umido ideale per la loro proliferazione. Idescrivono facciate die tetti letteralmente cosparsi di questi piccoli insetti, che riescono a entrareabitazioni nonostante gli sforzi per tenerli fuori.