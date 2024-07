Lo sbarco dei profughi Sono 34 i sopravvissuti | Venduti e torturati un viaggio dall’inferno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Violenze, torture e l’inferno vissuto sulla propria pelle. Le immagini diffuse dai carcerieri in video chiamata per spingere i familiari a inviare soldi.alcune delle storie emerse dai racconti dei migranti sbarcati dalla Geo Barents ieri mattina alla banchina 19 dello scalo dorico. La nave umanitaria di Medici Senza Frontiere è approdata alle 8,30 con 34 naufraghi a bordo (in un atto dell’amministrazione comunale si parlava di 48 persone): si tratta di 19 adulti e 15 minori dei quali 14 non accompagnati. Tra i migranti-naufraghi, salvati il 27 giugno scorso davanti alle coste libiche, c’è anche una ragazzina minorenne.in corso i primi controlli di tipo sanitario sull’imbarcazione e le procedure di accoglienza e identificazionecoordinate dalla Prefettura di Ancona.