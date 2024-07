LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la tappa grande attesa per la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.40: Relax totale in gruppo. Velocità bassissima e al momento nessuno scatto. 13.38: Il momento della partenza Here we goooo for the 5th stage! C’est partiiii pour la 5 ème étape !#TDFpic.twitter.com/Kvx77va5gX —de(@Le) July 3,13.35: Biniam Girmay sicuramente ci riproverà con il sogno della doppietta. I più attesi però restano Mads Pedersen (Lidl-Trek) e Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) che stanno anche battagliando per la Maglia Verde. Tanti nomi pronti in seconda battuta: da Fernando Gaviria (Movistar), secondo a Torino, passando per Arnaud De Lie (Lotto Dstny), fino ad arrivare a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).