Lionsgate fissa la data d’uscita di Now You See Me 3

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Laquesta notte ha annunciato ladi Now You See Me 3, terzo capitolo della fortunata saga a tema maghi. Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il ritorno in sala dei “Quattro Cavalieri” (al momento intitolato semplicemente Now You See Me 3) è previsto per il 14 novembre 2025, unaal momento non occupata da nessun altro film atteso. Nello stesso mese di novembre, però, sono attualmente programmati film quali “Blade” della Marvel, “Zootropolis 2” e “Wicked Parte Due“. Now You See Me 3 riporterà nel cast l’intero team di attori ammirato nei primi due capitoli, ossia Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman e Mark Ruffalo, a loro si aggiungono Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike.