Le Pen all’attacco | Grottesco il fronte contro di me I moderati invitano a votare i comunisti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si fa sempre più tesa l’atmosfera in Francia, mentre i cittadini si apprestano aper il secondo turno delle elezioni politiche. Una consultazione che offrirà un quadro più chiaro sul futuro del Paese. Macron ha chiamato a raccolta tutte le forze che si oppongono all’ascesa del partito di destra Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella, uscito nettamente vincitore dalle recenti elezioni Europee. Una “levata di scudi” alla quale ha risposto oggi la stessa Le Pen, attaccando molto duramente l’operato del partito del Presidente della Repubblica e l’idea stessa di creare uno schieramento così variegato apposta per impedire a Rassemblement di raggiungere la maggioranza necessaria per governare. “Ildi me è”, ha tuonato Marine, mettendo in evidenza tutte le contraddizioni politiche di questa operazione.