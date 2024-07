La lettera di Meloni a FdI | Noi abbiamo fatto i conti con il fascismo non c’è spazio per i nostalgici

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Non c’è, in Fratelli d’Italia, per posizioni razziste o antisemite, come non c’èper idei totalitarismi del ‘900, o per qualsiasi manifestazione di stupido folklore”. Lo scrive Giorgiain unainviata ai dirigenti del suo partito a quasi una settimana dalla seconda parte dell’inchiesta di Fanpage che ha svelato le simpatie fasciste e antisemite che circolano tra alcuni militanti del movimento giovanile di FdI. “Come moltissimi di voi, sono arrabbiata e rattristata per la rappresentazione di noi che è stata data dai comportamenti di alcuni giovani del nostro movimento, ripresi in privato”, dice ai suoi la presidente del Consiglio. “I partiti di destra, dai quali molti di noi provengono, hannocon il passato e con il Ventennio fascista già diversi decenni fa e a maggior ragione questo vale per un movimento politico giovane come il nostro, che fin dalla sua fondazione ha peraltrola scelta di aprirsi a culture politiche compatibili con la nostra, accogliendo persone che arrivavano anche da percorsi politici diversi da quello della destra storica”.