Joao Cancelo suggestione Inter causa Buchanan? La situazione – SI

(Di mercoledì 3 luglio 2024)aveva giocato all’nella stagione 2017-2018, in prestito con diritto di riscatto dal Valencia. Ora si è di nuovo parlato di lui adell’infortunio di: Pedullà fa chiarezza da Sportitalia Mercato. DI RIENTRO? –domenica ha visto concludersi il suo prestito al Barcellona. Il difensore portoghese, impegnato agli Europei in Germania dove avrà il quarto di finale con la Francia, è tornato al Manchester City dove però è finito in basso nelle gerarchie di Pep Guardiola. Andrà via di nuovo, c’è da capire la squadra. Nella giornata di oggi si è diffusa la voce di un ritorno all’, dove aveva già giocato nella stagione 2017-2018, per l’infortunio di Tajon. Pur protagonista di un grande girone di ritorno, decisivo per la qualificazione in Champions League, non era stato possibile riscattarlo per i problemi finanziari di Suning.