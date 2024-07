I miei viaggi diventano canzoni Vasco Brondi con ’Un segno di vita’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E’ il primo grande evento del ricchissimo cartellone dell’"Ulissefest" di Ancona, che si svolgerà da domani a domenica nei luoghi più caratteristici della città. A partire dalla novità dell’Arena sul mare, al Porto antico, dove alle ore 21.30porterà il suo tour "Undi vita"., il festival è incentrato sulo. Cosa rappresenta per lei, e quanto influisce a livello di ispirazione? "Anche nel mio ultimo disco ci sono dei, che poi racconto, come ho fatto nei dischi precedenti, in un diario di lavorazione, che esce come allegato. In questo caso si chiama ‘Piccolo manuale di pop impopolare’, e dentro ha deidi pochi o di migliaia di chilometri, e sono importanti nella stessa misura. In qualche modo entrano nelle, anche se poi faccio questipensando di andare via per scrivere e invece scrivo una volta tornato".