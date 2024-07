Gli Stati Uniti invieranno altri 23 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Ucraina ha un bisogno costante dell’aiuto alleato, perché la Russia non ha intenzione di fermare la sua offensiva e l’esercito non può essere lasciato scoperto di fronte a una guerra d’aggressione. È per questo che dagliarriva l’annuncio di un nuovo pacchetto diper Kyjiv. Il Segretario alla Difesa, Lloyd Austin, ha dichiarato che Washington sta per stanziare2,3diin. «Questo pacchetto fornirà nuovi intercettori di difesa aerea, armi anticarro e altre munizioni critiche dagli inventari degli», ha detto Austin in un incontro con il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. «Consentirà inoltre aglidi procurarsi più intercettori di difesa aerea Patriot e Nasam, che saranno forniti in tempi accelerati dalla riorganizzazione delle consegne per alcune venditeestere».