Europei 2024 Turchia di Montella sfiderà l’Olanda ai quarti | battuta l’Austria 2-1

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) – Impresa dellanegli ottavi di finale di Euro. La squadra disupera 2-1e si qualifica per idi finale dove affronterà, vittoriosa sulla Romania. Gara intensa fino alla fine, con continui capovolgimenti di fronte che ha visto però i turchi più concreti. Unacon un misto di giovinezza, con Arda Guler e Kenan Yildiz, prima squadra a schierare titolari due giocatori Under 20 in un match a eliminazione diretta trae Mondiali a partire da Ungheria-Danimarca a Euro 1964, ed esperienza con Demiral su tutti grande protagonista della sfida con la doppietta vincente, e nonostante la grande assenza di Hakan Çalhano?lu. Non si fa neanche in tempo ad iniziare che laè già in vantaggio.