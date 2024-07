Euro 2024 Austria-Turchia | l’Uefa avvia un’indagine per l’esultanza di Demiral

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tramite una nota ufficiale,ha comunicato di volerci vedere chiaro suldi Merihin occasione del gol del 2-0 nel match tra, valida per gli ottavi di finale di. “In relazione alla partita degli ottavi di finale del Campionatopeo UEFAtra, giocata il 2 luglioa Lipsia, in Germania, è stata apertaai sensi dell’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare UEFA in relazione al presunto comportamento inappropriato del giocatore della Federazione calcistica turca, Merih. Ulteriori informazioni in merito a questa questione saranno rese note a tempo debito” si legge. In particolare, sono finiti nel mirino deli festeggiamenti del difensore, che ha fatto il saluto dei ‘Lupi Grigi’, un movimento estremista nazionalista turco.