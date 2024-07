Due nuove date per Moi spettacolo sulla scultrice Camille Claudel

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lodi Chiara Pasetti, interpretato da Lisa Galantini, andrà in scena a Genova il 7 luglio e a Milano il 19 luglio MOI – Lisa Galantini, Savona 2024Ph Rosanna GhigoNOVARA –tappe per loteatrale “Moi”, di Chiara Pasetti, liberamente tratto dalla corrispondenza di. Domenica 7 luglio MOI sarà a Genova presso l‘Auditorium Municipale di Molassana (Via Molassana, 74) alle ore 21. Ingresso libero. La serata è inserita all’interno del Festival dell’acquedotto a cura del Teatro dell’Ortica. Venerdì 19 luglio, per il programma “Menotti in Sormani”, sarà nel cortile della Biblioteca Sormani alle ore 19. Biglietti disponibili sul sito del Teatro Menotti di Milano. Nel ruolo della protagonista l’attrice di teatro e cinema Lisa Galantini, diretta da Alberto Giusta.