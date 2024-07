Cosa hanno trovato sul suo corpo Alex ritrovato nel fiume Piave la scoperta del medico legale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Martedì 2 luglio è statosenza vitaMarangon, 26enne di Marco, in provincia di Venezia, scomparso dalla notte tra sabato e domenica, durante una festa privata a Vidor, in provincia di Treviso. Dopo tre giorni di incessanti ricerche da parte della protezione civile, delle forze dell’ordine e dei volontari, ildel giovane è stato individuato arenato su un isolotto sul. A dare l’allarme erano stati alcuni amici che l’avevano visto allontanarsi da solo intorno alle 3 di notte di sabato scorso; stava partecipando a una festa new age all’interno dell’Abbazia di Santa Bona di Vidor, aveva lasciato sul posto auto, documenti e telefonino. Le ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco si sono concentrate lungo l’alveo del vicino, fino alladi ieri.