Come si sta muovendo il resto del Mondo sul divieto di smartphone in classe

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Italia non è l’unico Paese a essersi mosso per regolamentare l’utilizzo dia scuola. Negli ultimi mesi, infatti, sono cresciute le iniziative legislative simili, con l’obiettivo di limitare al minimo (a volte, altresuggerimento) l’abuso dei dispositivi mobili durante le lezioni. Non è un caso, infatti, che in tutto ilsia stata individuata una correlazione tra la precoce iscrizione alle piattaforme sociale e un più scarso rendimento scolastico. LEGGI ANCHE > È in arrivo una nuova stretta sull’uso dei cellulari inCi sono quattro casi-studio da prendere in esame per capiremolti Paesi stiano cercando di adottare delle normative/regolamenti con l’obiettivo di vietare l’utilizzo dia scuola.