Cibali scoperti e sequestrati 11kg di marijuana in un palazzo zona stadio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I carabinieri di Piazza Dante hanno scovato e sequestrato una notevole quantità die hashish, per un totale di oltre 12 chili di droga. La sostanza stupefacente è stata trovata in un vano tecnico di una palazzina situata in via Fava, nel quartiere di, vicino allo“A. Massimino“. Nel pomeriggio, i carabinieri hanno effettuato un nuovo controllo sul posto. Nell’androne dell’edificio si è subito percepito un forte odore di. Saliti al piano superiore, hanno individuato un locale tecnico nel sottotetto, uno spazio comune dei residenti, chiuso da una porta senza serratura. All’interno, dietro alcuni scatoloni di cartone e in un foro nel muro, gli investigatori dell’Arma hanno trovato 15 buste di plastica contenenti 11,5 chili die 8 panetti di hashish, per un totale di 764 grammi.