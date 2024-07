Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 3 luglio 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Chi?, ledel 3su Rai 3 Questa sera – mercoledì 3– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Nel misteroscomparsa di Emanuela Orlandi c’è anche la telefonata di un uomo che fa sentire ai familiari la voce di una ragazza: parte di questo audio non era stata mai trasmessa. Era Emanuela Orlandi? L’audio sarà riproposto nelladi oggi condotta da Federica Sciarelli. Obiettivo, inoltre, su Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina: il tribunale le ha tolto l’affidamentofiglia e lei deve affrontare un processo perché il maritoaccusata di adulterio.