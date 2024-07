Chi è la supermodella Doutzen Kroes

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Iconica per la sua bellezza e il suo viso angelico,è una delle supermodelle più amate dai brand. Una carriera sulle passerelle e davanti alla macchina fotografica, culminata da alcuni ruoli in pellicole di enorme successo l’hanno resa un’icona di bellezza e talento. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Chi èNata il 23 gennaio 1985 a Eastermar, nei Paesi Bassi,non è solo una delle supermodelle più iconiche del nostro tempo, ma è anche madre, attrice e un’attivista appassionata.ha iniziato la sua carriera di modella giovanissima, nel 2003, inviando alcune sue foto a un’agenzia di modelle olandese. Da quel momento la sua carriera è esplosa, permettendole di raggiungere rapidamente la fama internazionale grazie al suo look naturale e la sua personalità solare che le hanno permesso di distinguersi subito.