Cassa integrazione nella Bergamasca 153% di richieste in più nei primi cinque mesi del 2024

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bergamo. Un aumento preoccupante, un dato che spaventa e che porta ad inevitabili riflessioni: neidelin provincia di Bergamo ledisono aumentate del 153,1% rispetto al 2023. Lo evidenzia il 5° Rapporto sullaelaborato da Uil Lombardia che traccia un quadro critico che riguarda l’intera regione. Nel mese di maggio di quest’anno, rispetto allo stesso periodo del 2023, in Lombardia si è registrato un incremento nellepari al 49,8%, per un totale di oltre 8 milioni di ore, a fronte di una media italiana che segna un +41,2%. Tra gennaio e maggio la crescita su scala regionale è stata del 26,5% (40.116.520 ore) mentre sul territorio nazionale del 21,3%. La provincia orobica registra il secondo dato più negativo, dietro solamente a Sondrio che è in testa con un aumento del 224,3%.