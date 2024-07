Carpi salutano altri cinque del gruppo promozione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo l’addio dal guardiano Viti, ilha salutato ierigiocatori biancorossi che hanno partecipato alla grande cavalcata del ritorno in Serie C. Stiamo parlando didifensori a cui non è stato rinnovato il contratto, fra cui spicca il nome di Marco Maini che senza l’infortunio subito a Campobasso nell’ultima gara di Poule scudetto sarebbe probabilmente stato fra i confermati, al fianco di Calanca e Rossini. Il centrale bolognese saluta dopo appena 6 presenze (col magnifico gol a Fidenza contro il Borgo alla seconda giornata) di cui 3 prima di farsi male a settembre col Fanfulla, stop che gli costò 7 mesi di assenza prima del nuovo crack al ginocchio in Molise. Lascia la maglia biancorossa anche uno dei duegiani della rosa, Filippo Sabattini, terzino classe 2004 che dopo aver avuto grande spazio due anni fa, l’anno scorso è stato poco utilizzato anche se a 20 anni può già vantare 37 gettoni con la maglia delin D.