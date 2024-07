Carceri il dl Nordio è quasi vuoto | nessuno sconto di pena solo un mini-intervento sulla Sorveglianza Ok all’assunzione di mille agenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non è lo “svuota” temuto da qualcuno e auspicato da altri, maun micro-che rischia di avere un effetto nullo – o– sui numeri emergenziali del sovraffollamento penitenziario. Il decreto-legge battezzato “Carcere sicuro“, approvato dal Consiglio deistri dopo vari annunci adel Guardasigilli Carlo, non contiene misure capaci di far uscire subito una parte dei 61.547 detenuti attualmente in cella nel nostro Paese (contro una capienza di 51.241). Non c’è, in particolare, “l’indulto mascherato” proposto dal deputato di Italia viva Roberto Giachetti, che con il suo ddl vuol risolvere il problema aumentando – anche in via retroattiva – i giorni di liberazione anticipata, volgarmente detta “diper buona condotta”, da 45 a sessanta o addirittura a 75 ogni sei mesi.