Camorra | Sandokan torna al 41 bis procura interrompe la collaborazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) NAPOLI – Ladi Napoli ha deciso dire il percorso diavviato pochi mesi fa con l’ex capoclan dei Casalesi, Francesco ‘’ Schiavone. Gli inquirenti hanno revocato il programma di protezione cui Schiavone era stato sottoposto, ritenendo inutili le dichiarazioni finora rilasciate. Coordinati daltore Nicola Gratteri, i pm antihanno ottenuto dal Ministero della Giustizia il via libera per il ritorno di Schiavone alla detenzione in regime di 41 bis. Arrestato nel 1998 e condannato all’ergastolo nel maxi processo Spartacus per diversi omicidi, Schiavone aveva fatto notizia lo scorso marzo con la sua decisione di pentirsi. Si sperava che le sue dichiarazioni potessero far luce su misteri irrisolti, come l’uccisione del fondatore del clan Antonio Bardellino in Brasile nel 1988, o sui legami trae politica.