Calendario Serie A 2024-2025 le regole per la fissazione delle gare

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La LegaA, oltre alla Coppa Italia e alle date con annessi orari relative alle partite di campionato, ha pubblicato leche verranno seguite per la. L’argomento interessa all’Inter, perché fa riferimento anche alle partite europee.A, leda seguire per le partite da programmare Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee cui si riferiscono, devono intercorrere non meno di due giorni disenza partite. Pertanto in caso di partita fissata di martedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre sabato e la partita successiva non prima di venerdì e, in caso di partita fissata di giovedì, la Società Sportiva può giocare la partita precedente non oltre lunedì e la partita successiva non primaore 15:00 di domenica.