Calciomercato Ambrosino vicino al Frosinone

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildel Napoli vede tra i protagonisti anche il giovane. Su di lui il Bari, ma negli ultimi tempi sembra fare più seriamente il. Tra l’altro Vivarini, attuale tecnico dei ciociari, ha avutolo scorso anno nelle fila del Catanzaro. Di seguito quanto riportato da Sky Sport., Angelozzi valuta“Seguiamo qualche calciatore e stiamo valutando la rosa perché col mister abbiamo firmato ieri. Da domani vediamo di completare in più abbiamo tanti calciatori bravi da valutare da parte del mister”. Il direttore dell’area tecnica delGuido Angelozzi ha parlato così delle voci di un interesse per l’attaccante Giuseppe, tornato al Napoli dopo l’esperienza in prestito in quel Catanzaro che era allenato proprio da quel Vincenzo Vivarini che ora è alla guida dei ciociari.