Ascolti tv del 2 luglio gli Europei 2024 su Rai 1 Ma Sissi non delude mai

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La battaglia deglitv del 2vede ancora in sfida glicon la partita Austria contro Turchia su Rai 1. Mentre su Rai 3 La Principessa, il film con Romy Schneider, nonmai. Su Italia 1 Le Iene presentano – Inside sono tornate sul caso di Olindo e Rosa. Glisono ancora i protagonisti della prima serata di Rai 1 con la partita Austria-Turchia dopo l’impennata dello share quando è sceso in campo Cristiano Ronaldo, lunedì primo. Su Rai 3 invece è andato in onda il primo film della trilogia dedicata a. Si tratta dei cult movie con protagonista una giovanissima Romy Schneider, realizzati a metà degli anni Cinquanta dal regista austriaco Ernst Marischka. Su Italia 1 la puntata de Le Iene presentano – Inside è dedicata a Rosa e Olindo e indaga sui motivi che possono portare alla loro assoluzione.