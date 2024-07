WWE | La prossima Royal Rumble sarà divisa in due serate?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024) La WWE cerca sempre di massimizzare i propri profitti e organizzare eventi di massa è una strategia chiave. Seguendo l’esempio di WrestleMania, SummerSlam è destinato a diventare un evento in due. Pensando al prossimo anno, Indianapolis ospiterà la, generando entusiasmo in tutta la città e nello Stato dell’Indiana. Inoltre, la stessa città accoglierà SummerSlam e WrestleMania, che si svolgeranno entrambi in due notti. Voci di corridoio Secondo rumor, non ci sono piani attuali per dividere lain due. Tuttavia, alcune fonti WWE affermano che l’evento si presta bene a un tale format, dato che prevede unmatch maschile e uno femminile. Per la cronaca, non è difficile immaginare, nell’immediato futuro, un mondo in cui i cinque grandi eventi della WWE – WrestleMania, SummerSlam,, Survivor Series e Money in the Bank – siano tutti divisi in due