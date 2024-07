Via i nostalgici Meloni ci riprova per la terza volta E Antoniozzi | Chi sbaglia a Lourdes

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2024) Lo ha ridetto, chissà se sarà ascoltata. Da una rapida ricerca d’archivio Giorgiagià nel febbraio 2022, quando annusava il profumino di Palazzo Chigi, riunì la direzione di Fratelli d’Italia in Via della Scrofa per lanciare il seguente messaggio: “Sarò implacabile, caccerò i: quando andremo al governo dovremo essere impeccabili”. Discorso ripetuto nell’ottobre dello stesso anno, vinte le elezioni, davanti ai parlamentari eletti, omaggiati – lepenianamente – con una cravatta (gli uomini) e con un foulard (le donne): “Fuori chi sgarra”. Dopo quasi due anni ci risiamo. Con una lettera inviata ai vertici del partito dopo le rivelazioni di Fanpage. La leader della destra italiana, che pubblicamente finora non ha ritenuto di proclamarsi “antifascista” per non assecondare chi glielo chiede a ogni occasione comandata tipo il 25 Aprile, questo pomeriggio ha battuto un colpo.