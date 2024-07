Testata la prima gamba bionica comandata solo dal cervello | movimenti più veloci e sicuri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Sette pazienti amputati sono tornati a camminare conpiù naturali egrazie allaprotesi dicompletamente controllata dal sistema nervoso. Tutto senza l’ausilio di sensori e controller robotici che muovano l’arto mediante algoritmi di andatura predefiniti. Il risultato è pubblicato su Nature Medicine dal Massachusetts Institute of Technology con il Brigham and Women’s Hospital.lasu 7 pazienti La novità sta nell’impiego di una nuova interfaccia che collega la protesi col sistema nervoso dei pazienti sottoposti a un particolare intervento di amputazione. Che preserva la percezione della posizione dell’arto nello spazio. Laè stataper camminare in piano e su un pendio, per scendere una rampa, per salire e scendere le scale.