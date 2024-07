Si farà l’associazione dei tartufai Gallai | Fondamentale stare uniti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) SANSEPOLCRO Da stabilire i tempi, ma è certa anche in Valtiberina Toscana la costituzione di un’associazione comprensoriale di. Che peraltro diventa di fatto un’esigenza, dopo quanto scaturito dall’incontro dei giorni scorsi a Sansepolcro nella sede dell’Unione dei Comuni. "La proposta è stata accolta positivamente – ricorda Mario, ilo di Sansepolcro promotore dell’iniziativa – e quindi siamo tutti intenzionati ainsieme e ad andare avanti per porre un freno ai criteri sui quali si basano le autorizzazioni. Svolgiamo questa attività per hobby e la maggioranza di noi è composta da appassionati". A questo si aggiungono le pretese degli agricoltori, che puntano ad avere il monopolio della situazione e a far passare il tartufo come appunto prodotto agricolo, quando invece è "naturale", alla stessa stregua del fungo.